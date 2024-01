Polizei Bochum

POL-BO: Silvester 23/24: Bilanz der Polizei zum Jahreswechsel

Bochum, Herne, Witten (ots)

Der Jahreswechsel verlief für die Polizei in Bochum, Herne und Witten verhältnismäßig ruhig. Insgesamt bewältigten die Beamtinnen und Beamten in allen drei Städten zusammen knapp 100 Einsätze mit Silvesterbezug.

Über den Jahreswechsel rückten die Beamten wegen 13 Körperverletzungsdelikten in Bochum, neun in Herne und fünf in Witten aus. Die Beamten sprachen 126 Platzverweise aus (Bochum: 76, Herne: 50) und nahmen sechs Personen vorübergehend in Gewahrsam (alle in Bochum).

In zehn Fällen schritten die Polizisten wegen missbräuchlich verwendeter Böller und Raketen ein (Bochum: 5, Herne: 2, Witten: 3). In Herne erlitt eine Polizeibeamtin am Buschmannshof eine leichte Verletzung durch einen Böllerwurf. Sie verblieb dienstfähig, die Ermittlungen dauern an.

Die Beamten ermitteln zudem wegen 15 Sachbeschädigungsdelikten (Bochum: 8, Herne: 4, Witten: 3).

