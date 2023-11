Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer übersieht Rotlicht und verursacht Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am 26.11.2023 kam es gegen 00:20 Uhr am Kaiserwörthdamm Ecke Rheingönheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 55-jährigen Kia-Fahrer aus Ludwigshafen und einem 28-jährigen VW-Fahrer aus Mannheim. Ersten Erkenntnissen zu Folge übersah der 55-jährige eine rote Ampel an der Kreuzung und kollidierte mit dem Fahrzeug des bevorrechtigten VW-Fahrers. Durch den Zusammenstoß erlitt der 28-jährige Mann Rückenschmerzen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

