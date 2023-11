Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr rettete Bewohnerin aus Brandwohnung - Einsatzkräfte löschten Zimmerbrand und betreuten 13 Menschen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 18. November 2023, 6.26 Uhr, Jahnstraße, Friedrichstraße

Am Samstagmorgen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zimmerbrand an der Jahnstraße. Dabei rettete die Feuerwehr die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung und betreute während der Löscharbeiten weitere zwölf Menschen. Nach einer ersten medizinischen Versorgung transportierte der Rettungsdienst die Patientin zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Ende des Einsatzes konnten die restlichen Menschen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Gegen 6.30 Uhr informierten Anrufer die Feuerwehr Leitstelle über einen Brand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Jahnstraße. Umgehend entsendete der Leitstellendisponent mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle. Da sich einige Einsatzkräfte auf der Rückfahrt von einer anderen Einsatzstelle befanden, trafen diese bereits gut eine Minute später an der Jahnstraße ein. Sofort verschafften sich die Feuerwehrleute einen Überblick über die Situationen und konnten die Bewohnerin schnell aus der Brandwohnung retten. Die weiteren Einsatzkräfte trafen nur wenige Momente später in Friedrichstadt ein und übernahmen die Brandbekämpfung im Erdgeschoss. Zeitgleich untersuchte eine Notärztin die verletzte Bewohnerin, die nach einer ersten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde. Parallel dazu betreuten die Feuerwehrleute die restlichen Mieter in einem angrenzenden Hotel. Eine gute halbe Stunde nach Einsatzbeginn konnte der Einsatzleiter "Feuer aus" an die Leitstelle der Feuerwehr melden. Vorsorglich kontrollierten die Einsatzkräfte alle Wohnungen auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Der Brandherd beschränkte sich auf die Erdgeschosswohnung. Lediglich der Treppenraum war zusätzlich leicht mit Brandrauch beaufschlagt. Zum Einsatzabschluss befreiten die Rettungskräfte das Mehrfamilienhaus mittels Hochleistungslüfter vom Brandrauch. Für die rund 35 Einsatzkräfte war der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet. Zur Brandursachenklärung hat die Polizei die Arbeit aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell