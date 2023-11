Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuerwehr Düsseldorf löschte Zimmerbrand in Friedrichstadt - Für eine Person kam jede Hilfe zu spät

Düsseldorf (ots)

Samstag, 11. November 2023, 19.01 Uhr, Talstraße, Friedrichstadt

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstagabend zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Düsseldorf, konnte eine Person nur noch tot aus der Brandwohnung geborgen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und der Identität des verstorbenen Menschen aufgenommen. Am frühen Abend erhielt die Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen Zimmerbrand in Friedrichstadt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an dem Mehrfamilienhaus stellte sich heraus, dass noch eine Person in der Brandwohnung im dritten Obergeschoss vermisst wurde. Umgehend entsandt der Einsatzleiter mehrere Atemschutztrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude. Schnell konnte die vermisste Person ausfindig gemacht werden, allerdings kam für sie jede Hilfe zu spät. Ein 29-jähriger Bewohner des Hauses wurde durch Rauchgase verletzt und nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Den Brand in der Wohnung brachten die eingesetzten Trupps zügig unter Kontrolle. Mitarbeitende der Netzgesellschaft Düsseldorf trennten die vom Brand betroffene Wohnung vom Strom. Zehn weitere Bewohner des Hauses wurden an der Einsatzstelle durch den Rettungsdienst betreut und konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurück. Aktuell ist die Brandwohnung nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identität der verstorbenen Person aufgenommen. Nach rund 90 Minuten konnten die letzten der 32 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell