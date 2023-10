Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Drei Verletzte Personen nach Zimmerbrand in Düsseltal Samstag, 07. Oktober 2023, 13:40 Uhr, Gellertstraße, Düsseltal

Düsseldorf (ots)

Durch einen Zimmerbrand in der Gellertstraße sind am Samstagmittag mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Zwei Patienten wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken transportiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem Mehrfamilienhaus auf der Gellertstraße gegen 13:40 Uhr zu einem Zimmerbrand. Aus der Wohnung konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr drei schwer verletzte Personen eigenständig ins Freie retten. Bereits zwei Minuten nach der Alarmierung konnten diese durch den städtischen Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Den anschließend eintreffenden Kräften des Löschzuges gelang es ebenfalls rasch, den Brand in der Küche zu bekämpfen. Zudem wurde der bereits verrauchte Treppenraum mittels Hochleistungslüftern vom giftigen Brandrauch befreit und sämtliche Bewohner des Hauses vorsorglich ins Freie geleitet. Nach der notärztlichen Versorgung an der Einsatzstelle wurden alle drei Verletzten in umliegende Krankenhäuser transportiert. Hierzu wurden vom Einsatzleiter auch zwei Rettungshubschrauber aus Köln und Duisburg angefordert.

Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei übergeben. Diese hat zur Klärung der Brandursache ihre Arbeit aufgenommen.

