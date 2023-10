Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in einer Tiefgarage in Derendorf

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf Donnerstag, 05. Oktober 2023 15:12 Uhr, Bülowstraße

In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses kam es zu einem PKW-Brand bei dem sich zwei Personen Verletzungen zuzogen.

Um 15.13 Uhr ging der Alarm über einen Brand in der Tiefgarage bei der Feuerwehr Düsseldorf ein, mehrere Anrufer meldeten ein Feuer in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bülowstraße. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache Münsterstraße vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung, es brannten zwei Pkw im 2. Untergeschoss der Tiefgarage. Bei der Entstehung des Brandes befanden sich zwei Personen in der Tiefgarage, welche sich durch das entstehende Feuer verletzten. Beide hatten jedoch die Tiefgarage bereits beim Eintreffen der Feuerwehr verlassen können.

Der Einsatzleiter entschied sich sofort für einen Angriff von innen und setzte zur Brandbekämpfung mehrere Trupps ein. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauch- und Wärmeentwicklung, welches die Suche nach dem Feuer erschwerte. Durch unterstützende Maßnahmen der Lüftung und Wärmeabfuhr konnte das Feuer nach 40 Minuten in Gewalt gebracht werden. Zur Sicherheit der Bewohner wurden alle Wohnungen des Mehrfamilienhauses auf Rauchfreiheit kontrolliert.

Durch den mitalarmierten städtischen Rettungsdienst wurden die zwei verletzen Personen rettungsdienstlich behandelt. Eine Person zog sich Bandverletzungen an den Händen und Unterarmen zu, so dass diese zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Eingesetzt wurden circa vierzig Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, die Einsatzdauer Betrug etwas über 3Stunden. Die Ermittlung der Brandursache übernimmt die Polizei.

