Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Flensburg (ots)

Bereits am Dienstag (12.09.23), zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in Flensburg an der Einmündung Alter Kupfermühlenweg / Ulmenallee zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei soll ein schwarzer VW Polo rückwärts aus der Ulmenallee in Richtung Alter Kupfermühlenweg gefahren sein und beim Zurücksetzen gegen die Fahrertür eines dort abgestellten Mercedes gefahren sein. Der männliche Unfallverursacher soll sich daraufhin kurz den Schaden angesehen, sich dann jedoch, ohne die Polizei zu informieren, vom Unfallort entfernt haben. Das Verursacherfahrzeug soll mit zwei bis drei Personen besetzt gewesen sein. Außerdem soll laute Musik abgespielt worden sein.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben oder auf das Fahrzeug durch die laute Musik aufmerksam geworden sind. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Verkehrsermittlungsdienst unter 0461-4840 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell