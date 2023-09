Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt: Tödlicher Badeunfall durch gefährliche Strömungen

Sylt (ots)

Am Dienstagnachmittag (12.09.23), gegen 16:00 Uhr, kam es am Nordseestrand von Rantum zu einem Badeunfall. Ein 65-jähriger Urlauber ist nach ersten Erkenntnissen zwischen zwei Sandbänken schwimmen gegangen. Ein Zeuge, der sich am Strand befand, bemerkte dann, dass der Schwimmer immer weiter in Richtung Süden abtrieb und verständigte den Notruf.

Die Wasserrettung konnte den Schwimmer circa 30 Minuten später leblos im Wasser treibend bergen und reanimieren. Der 65-jährige Mann wurde dann in ein Krankenhaus nach Kiel geflogen, wo er wenig später verstarb.

