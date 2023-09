Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Simonsberg

Mildstedt: Zwei Wohnungseinbrüche im Husumer Umland

Simonsberg / Mildstedt (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Husumer Umland zu zwei Wohnungseinbruchstaten gekommen. In der Nacht von Freitag (08.09.23) auf Samstag kam es in Simonsberg zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter versuchten mehrfach im rückwärtigen Bereich gelegene Türen aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. Es entstand Sachschaden.

In der Nacht auf Montag (11.09.23), gegen 04:00 Uhr, kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mildstedt. Der unbekannte Täter konnte sich über ein Kellerfenster Zugang zum Haus verschaffen und durchsuchte dieses nach möglichem Stehlgut.

In der Küche traf der Täter auf den Sohn der im Haus wohnenden Familie, sodass dieser in unbekannte Richtung flüchtete. Er entwendete unter anderem eine Spiegelreflexkamera und Bargeld. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 175-180 cm groß, schwarze Bekleidung, schwarzer Hut (evtl. Schiffermütze), weiße Maske.

Die Kriminalpolizei Husum ermittelt und sucht Zeugen und Hinweisgeber, die in den entsprechenden Nächten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hat jemand eine Person, die auf die Beschreibung zutreffen könnte, in der Nähe einer der Tatorte oder anderswo beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Husum unter 04841/8300 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell