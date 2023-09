Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Unfall auf der Flensburger Straße durch Überholmanöver, zwei verletzte Autofahrer

Handewitt (ots)

Am Donnerstagmittag (07.09.23), gegen 13.05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Flensburger Straße (Betonstraße), Höhe Ellunder Straße. Ein 28-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito befuhr die Betonstraße aus Ellund kommend in Richtung Westen. Hinter ihm fuhr ein weiterer PKW und dahinter befand sich ein 24-jähriger Tesla-Fahrer. Dieser entschloss sich die vor ihm fahrenden Autos zu überholen, während der 28-jährige im Begriff war, nach links in die Ellunder Straße abzubiegen. Die beiden PKW stießen im Einmündungsbereich zur Ellunder Straße zusammen. Der Mercedesfahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber, der 24-Jährige leichtverletzt mit einem Rettungswagen in ein Flensburger Klinikum verbracht. Die Fahrbahn wurde bis ca. 13.45 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell