Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Junge Männer in einem Auto drangsalieren Radfahrer, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Langenhorn/Niebüll (ots)

Ein Jugendlicher befuhr am Samstag (02.09.23), gegen 00.45 Uhr, mit seinem E-Bike die Dorfstraße in Langenhorn in Richtung Westen. Kurz nachdem er die Bahnschienen überquert hatte, folgte ihm ein Auto, in dem sich mehrere junge Männer befanden. Auf Höhe des Radfahrers beleidigten die Unbekannten diesen, bespuckten ihn und einer hielt seinen nackten Hintern aus dem Fenster. Ein weiterer Mann stieg aus und rannte hinter dem Jugendlichen her, dieser versuchte so schnell wie möglich davonzufahren. Nach ca. drei Kilometern, Höhe Marktstraat/De Straat, befand sich ein Mann vor seinem Haus, zu dem sich der Jugendliche flüchtete. Die jungen Männer in dem Auto, vermutlich einem älteren dunklen BMW mit NF-Kennzeichen, ließen von dem Radfahrer ab und fuhren davon. Der Jugendlich wurde von dem Anwohner nach Hause gefahren. Die Polizeistation in Bredstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber zu dem Fahrzeug und den darin befindlichen Personen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671-4044900.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell