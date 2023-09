LPI-SHL: Kellereinbruch

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte machten sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen an der Fassade der Turnhalle einer Schule in der Forstgasse in Zella-Mehlis zu schaffen. Sie beschmierten das Gebäude mit weißer Farbe und verursachten so einen Schaden von ca. 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0231368/2023. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

