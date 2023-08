Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Polizei nimmt zwei Ladendiebe vorläufig fest

Rösrath (ots)

Am Dienstag (08.08.) verständigte der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Hauptstraße die Polizei, nachdem er zwei Männer beim Diebstahl beobachtet hatte, die anschließend in einem Pkw flüchteten.

Gegen 17:15 Uhr betraten die beiden Beschuldigten laut Angaben des Zeugen den Supermarkt, gingen zielgerichtet auf die Spirituosenabteilung zu und verstauten mehrere hochwertige Spirituosen in einem mitgeführten Rucksack und unter der Jacke. Anschließend gingen sie durch den Kassenbereich nach draußen auf den Parkplatz und stiegen in einen VW-Kombi ein, mit welchem sie in Richtung Sülztalplatz flüchteten.

Das Fluchtfahrzeug konnte durch die Polizei unweit vom Tatort angetroffen werden und die Insassen kontrolliert werden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 19-jährigen und einen 35-jährigen Mann aus Monheim am Rhein. Die mutmaßliche Tatbeute konnte in dem Fahrzeug der beiden Täter sichergestellt werden. Ob alle der aufgefundenen Gegenstände mit einem Gesamtwert von circa 3.000 Euro aus dem Diebstahl in dem Supermarkt stammen, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden.

Die Ladendiebe aus Monheim am Rhein sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Sie wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam der Wache Bergisch Gladbach zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften beide den Gewahrsam wieder verlassen. Die Täter werden sich im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten müssen. (st)

