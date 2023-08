Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannter Pkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (08.08.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bensberger Straße, bei dem sich eine 16-jährige Overatherin leicht verletzte. Der ebenfalls am Verkehrsunfall beteiligte Pkw-Fahrer entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort.

Die Overatherin befuhr mit ihrem Leichtkraftrad der Marke Yamaha gegen 11:45 Uhr die Bensberger Straße und beabsichtigte Im Kreuzungsbereich Bensberger Straße / An der Jüch nach links in die Straße An der Jüch einzubiegen. Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer befuhr die Bensberger Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung und beabsichtigte seinerseits ebenfalls nach links abzubiegen.

In der Mitte der Kreuzung begegneten sich die beiden Verkehrsteilnehmer und es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 19-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Pkw-Fahrer entfernte sich daraufhin ohne anzuhalten von der Unfallörtlichkeit. Die Overatherin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung und kontaktierte im Anschluss die Polizei. Laut ihren Angaben konnte sie sich lediglich an die grau/silberne Farbe des Pkw erinnern.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und sucht nun dringend nach Zeugen, die nähere Informationen zu dem flüchtigen Pkw geben können. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

