Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll - Alkohol, Drogen und Medikamente im Straßenverkehr, Polizei kontrolliert in und um Niebüll

Niebüll (ots)

Am Montag (04.09.23), in der Zeit von 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr, führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Flensburg Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol- Drogen und Medikamente im Zuständigkeitsbereich des Polizeirevieres Niebüll durch. Insgesamt wurden 53 Fahrzeugführerinne und Fahrzeugführer durch mobile und stationäre Verkehrskontrollen auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft. Hierbei wurden 14 Drogenurintest durchgeführt, wobei sich in neun Fällen der Verdacht auf Beeinflussung berauschender Substanzen (THC, Opiate, Kokain, Amphetamin) erhärtete, was jeweils eine Blutentnahme und eine Untersagung der Weiterfahrt zur Folge hatte.

Ein 37-jähriger Fahrzeugführer wies eine Atemalkoholkonzentration von 0,6 Promille, sowie einen positiven Drogenurintest auf THC/Kokain und Amphetamin auf.

Außerdem führte ein Fahrzeugführer ein Gespann, obwohl er die dafür erforderliche Fahrerlaubnis nicht besaß. Eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell