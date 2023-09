Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Hochwertiges Pedelec entwendet - mit GPS-Sender geortet und sichergestellt ++ Uelzen - Täter-Trio klauen aus Lagerräumen eines Discounters ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 15.09.2023

Lüneburg

Lüneburg - Hochwertiges Pedelec entwendet - mit GPS-Sender geortet und sichergestellt

Zu einem Diebstahl eines Pedelecs kam es im Verlauf des 14.09. von einem Grundstück in der Straße Langenstücken. Der Eigentümer konnte dank eines angebrachten GPS-Senders sein Fahrrad im Wert von mehr als 5000 Euro im Bereich Kaltenmoor orten. Durch Polizeibeamte wurde daraufhin die Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße aufgesucht und in der Folge das entwendete Pedelec angeschlossen aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Vandalismus durch mehrere Kinder - an Eltern übergeben

Zu einem Kleinbrand kam es am 14.09. gegen 19:30 Uhr in unmittelbarer Nähe einer Schule im Oedemer Weg. Das kleine Feuer wurde durch die Feuerwehr Lüneburg gelöscht, Sachschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Im Nahbereich wurden durch Polizeibeamte vier Kinder im Alter von 8, 10, 10 und 12 Jahren festgestellt, die im Verdacht stehen den Brand verursacht zu haben. Die Kinder wurden an ihre Eltern übergeben und eine Gefährdeansprache durchgeführt.

Lüneburg - Linienbus kollidiert mit Motorrad - Motorradfahrer leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 14.09. gegen kurz vor 16:00 Uhr im Bereich der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Am Schierbrunnen. Ein 37-jähriger Fahrer eines Omnibusses bog mit diesem nach links ab und missachtete einen entgegenkommenden 29-jährige Motorradfahrer, sodass es zur Kollision kam. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 5000 Euro.

Bleckede - Zigarettenautomat aus der Verankerung gerissen und entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 14.09. auf den 15.09. rissen Unbekannte einen Zigarettenautomaten samt Betonfuß aus seiner Verankerung in der Dorfstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Automat vermutlich auf ein Fahrzeug aufgeladen und in der Folge entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05851-979440, entgegen. Lüchow-Dannenberg

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 24 Jahre alten Fahrer eines Kraftrads stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 14.09.23 in der Eichendorffstraße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 10:20 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Konsum von Marihuana wurde eingeräumt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Bad Bevensen - Seniorin übersieht Seniorin mit Elektrorollstuhl - leicht verletzt

Eine 89-Jährige mit ihrem Elektrorollstuhl übersah eine 79 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda in den Mittagsstunden des 14.09.23 an einer Querungshilfe in der Römstedter Straße. Der Pkw kollidierte gegen 12:15 Uhr mit dem Krankenrollstuhl. Die 89-Jährige wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Uelzen - Täter-Trio klauen aus Lagerräumen eines Discounters - zuvor Mitarbeiter-Transponder erlangt

An den Transponder einer Mitarbeiterin gelangten drei Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 14.09.23 bei einem Discounter in der Lüneburger Straße. Die Täter gelangten so gegen 17:30 Uhr zuerst unbemerkt in die Lagerräume des Geschäfts, griffen sich mehrere Stangen Zigaretten und verschwanden damit. Sie wurden beim Verlassen wahrgenommen. Parallel konnte beobachtet werden, wie das Trio mit einem Pkw Opel aus Berlin wegfuhr. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Eimke - Windschutzscheiben von drei geparkten Pkw eingeschlagen - 4.500 Euro Sachschaden

Die Windschutzscheiben dreier nebeneinander im Trauener Weg abgestellter Pkw, u.a. Pkw Seat, BMW Mini und Toyota Yaris, schlugen Unbekannte in den späten Abendstunden des 14.09.23 ein. Bei einem Pkw wurde auch ein Seitenspiegel abgeschlagen sowie die Beifahrertür zerkratzt, so dass ein Sachschaden von gut 4.500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell