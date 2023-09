Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Geschäft - Täter flüchtet ++ Uelzen - Fahrradanhänger in Brand gesetzt ++ Lüneburg - Mountainbike und E-Scooter entwendet ++

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 13.09.2023

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Geschäft - Täter flüchtet - Hinweise

In der Nacht zum 13.09. kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Kleinen Bäckerstraße. Eine unbekannte männliche Person schlug nach derzeitigen Erkenntnissen die Scheibe des Geschäftes ein und entnahm aus der Auslage ein elektronisches Gerät. Durch Zeugen wurde die Tat beobachtet und der Verursacher flüchtete in Richtung Marktplatz. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 180cm - schlank - schwarze Ober- und Unterbekleidung - dunkle Schuhe - schwarze Sturmhaube

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ladendiebstahl im Baumarkt vereitelt

Am 12.09. gegen kurz vor 11:00 Uhr kam es in einem Baumarkt in der Straße Bei der Keulahütte zu einem Diebstahl von Werkzeugzubehör. Durch den Ladendetektiv wurden zwei 44 und 53 Jahre alte Männer beim Entwenden beobachtet und in der Folge angesprochen und festgehalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Mountainbike und E-Scooter entwendet - Hinweise

Am 12.09. zwischen 07:00 und 15:30 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Mountainbike der Marke Rock Rayder aus dem Bereich des Bahnhofsvorplatzes in der Bahnhofstraße. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Am 12.09. zwischen 19:00 und 21:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen angeschlossenen E-Scooter von einem Fahrradständer in der Haagestraße. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - mit Farbspraydose Pkw besprüht

Mit einer Farbspraydose beschmierte ein Unbekannter in der Nacht zum 13.09.23 einen in der Jeetzeler Straße abgestellten Pkw Skoda. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Jugendlicher schlägt und nimmt Geld mit - Polizei ermittelt

Wegen Raubes ermittelt die Polizei gegen einen 14-Jährigen aus der Region. Der junge Mann hatte in den Nachmittagsstunden des 12.09.23 vor einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße einen 18-Jährigen bedrängt, dessen Kleidung durchsucht und ihm ins Gesicht geschlagen. Mit 50 Euro Bargeld ergriff der Jugendliche die Flucht, konnte jedoch kurze Zeit später ohne das Geld durch alarmierte Polizeibeamte angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - mit dem gut gefüllten Einkaufswagen durch die Kassenzone - bei der Flucht Person verletzt

Zwei gut gefüllte Einkaufswagen mit Waren im Wert von fast 300 Euro versuchte eine 14-Jährige zusammen mit einem 13-Jährigen in den Mittagsstunden des 12.09.23 durch den Kassenbereich eines Supermarktes in der Bahnhofstraße zu schieben. Zuvor hatten sie einige Waren vorab bezahlt. Nach Passieren des Kassenbereichs wurden die beiden Jugendlichen/Kinder aus der Region Salzwedel durch mehrere Personen gesprochen. Die 14-Jährige konnte ohne den Einkaufswagen die Flucht ergreifen und verletzte dabei auch eine der Zeugen. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung.

Uelzen - Fahrradanhänger in Brand gesetzt

Einen in der Bahnhofstraße abgestellten Fahrradanhänger setzten Unbekannte in der Nacht zum 13.09.23 gegen 01:00 Uhr in Brand. Der Anhänger, der an einem Fahrrad angeschlossen war, brannte vollständig ab. Das Fahrrad blieb unbeschädigt. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bienenbüttel - ... die Polizei kontrolliert das Durchfahrtsverbots auf der Bundesstraße

Das Durchfahrtsverbot für Lkw über 7,5t im Umfeld der Bundesstraße 4 aufgrund der noch aktuellen Baumaßnahmen kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 12.09.23. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sechs Verstöße.

Uelzen/Ebstorf/Heidekreis - Polizei warnt für die Region - Schock-Anrufbetrüger rufen aktuell in der Region an

Am gestrigen Tage sowie heute versuchen sog. "Schock-Anrufbetrüger" aktuell ihr Glück in der Region. Bei dieser Betrugsform geben sich die Täter am Telefon als Familienangehörige, Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und täuschen Notlagen vor, um an Geld oder Wertgegenstände zu kommen. Die Opfer werden dabei massiv unter Druck gesetzt. Bei den aktuellen Anrufen geben die Täter als u.a. Polizeibeamte, Staats- oder Rechtsanwälte vor, dass die Tochter/der Sohn einen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun dringend Geld in Höhe von mehreren zehntausend Euro benötige, um nicht ins Gefängnis zu müssen.

Die Polizei rät:

- bei Telefonanrufen dieser Art misstrauisch sein und das Gespräch sofort beenden - Familienangehörige anrufen/hinzuziehen - niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben oder an einem vorgegebenen Ort deponieren - die Polizei anrufen

Weitere Informationen finden Sie online unter www.polizei-beratung.de.

