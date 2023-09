Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Pkw-Gespann kollidiert mit Radfahrerin und flüchtet ++ Ebstorf - in Feuerwehrwache eingebrochen ++ Uelzen - Einbrecher im Rahmen der Fahndung gestellt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 12.09.2023

Lüneburg

Lüneburg - Versuchter Handtaschendiebstahl - Täterin erwischt

Zu einem versuchten Taschendiebstahl aus einer Umhängetasche kam es am 11.09. gegen kurz vor 12:00 Uhr in einem Supermarkt Auf dem Schmaarkamp. Ein 73-jähriger Senior bemerkte, dass eine Frau versuchte den Reißverschluss seiner Umhängetasche innerhalb des Geschäftes zu öffnen. Hierbei wurde sie durch den Senior ertappt, sodass es zu keinem Diebstahl kommen konnte. Gegen die 37-Jährige aus Gelsenkirchen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Pedelec am Pieperweg entwendet - Hinweise

Am 11.09. zwischen 16:00 und 18:00 Uhr entwendeten unbekannte ein grau/schwarzes Pedelec der Marke Cube, welches mit einem Schloss an einem Baum gesichert war. Das Fahrrad befand sich im Begleitgrün der Pieperstraße. Es entstand ein Sachschaden von über 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Wendisch Evern - Seniorin überweist Geld auf kenianisches Konto

In den Nachmittagsstunden des 11.09. erhielt eine 74-Jährige aus Wendisch Evern einen Anruf eines angeblichen Paypal-Mitarbeiters. In diesem wurde ihr suggeriert, dass Betrüger ihr Paypal-Konto mit mehreren tausend Euro belastet hätten. Es sei notwendig nun Geschenkkarten der Firma Apple zu kaufen, um eine Rückbuchung zu gewährleisten. Da dieser Kauf scheiterte, überwies die Seniorin in der Folge knapp 2000 Euro auf ein kenianisches Konto. Erst im Nachgang erkannte die 74-Jährige den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Lüneburg - Pkw-Gespann kollidiert mit Radfahrerin und flüchtet - Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 11.09. gegen 14:40 Uhr in der Hamburger Straße. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Pkw mit Anhänger war auf der Hamburger Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Straße Zeltberg geriet der Anhänger leicht auf den Radweg, sodass dieser mit einer darauf befindlichen 28-Jährigen und ihrem Lastenrad kollidierte. Die 28-Jährige fiel daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der unbekannte Verursacher entfernte sich in Richtung stadtauswärts. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 11.09. gegen 17:00 Uhr auf der Hamburger Straße. Drei Fahrzeuge befuhren hintereinander die Hamburger Straße in Richtung Bardowick. Ein Fahrer eines Pkw Ford Transit erkannte einen vor ihm bremsenden Pkw Ford Focus zu spät, sodass diese kollidierten und wiederum auf einen davor befindlichen Pkw Renault Megane geschoben wurde. Die 49-jährige Fahrerin des Pkw Renault Megane und ihr 45-jähriger Beifahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - gegen Geländer gefahren und abgehauen - blauer Pkw BMW mit massiven Beschädigungen vorne rechts - Zeugen/Hinweisgeber gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Morgenstunden des 01.09.23 in Hitzacker. Vermutlich der Fahrer/die Fahrerin eines blauen Pkw BMW war am 01.09. gegen 09:30 Uhr auf der Lüneburger Landstraße aus Richtung Metzingen kommend in Richtung Hitzacker unterwegs. Kurz vor der Unterführung (Übergang zur Landesstraße 231) verlor der Fahrer/die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Pkw und kollidiert mit einem Geländer an dem ein Verkehrszeichen angebracht ist. Anschließend fuhr der Verursacher/die Verursacherin weiter und flüchtete. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei konnte auch Teile des verursachenden Pkw, der massiven Beschädigungen vorne rechts haben müsste, sichern. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise auch von Zeugen, die möglicherweise auch ein entsprechendes Fahrzeug mit Beschädigungen vorne rechts wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Hitzacker, Tel.: 05862-9870121, bzw. Lüchow, Tel. 05841-122-0, in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Ebstorf - in Feuerwehrwache eingebrochen - Spezialwerkzeug mitgenommen

In das Gebäude der Feuerwehrwache in der Sprengelstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 11.09.23 ein. Die Täter hatten eine Scheibe zerstört und waren ins Gebäude eingedrungen. Dort nahmen sie ein Spezialwerkzeug (einen Akku-Spreizer) mit und verschwanden wieder. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - uneinsichtig nach Notrufmissbrauch - in Gewahrsam genommen

Nachdem ein 42-Jähriger mehrfach mit seinem Handy grundlos den Notruf missbrauchte und er parallel mehrfach an dem Tage in der Öffentlichkeit aufgefallen war, konnte die Polizei den Mann in den Nachmittagsstunden des 11.09.23 im Umfeld einer Unterkunft in der Nothmannstraße ermitteln. Die Beamten versuchten gegen 15:45 Uhr das Handy des Mannes sicherzustellen. Zuvor hatten die Beamten im Rahmen einer Gefährderansprache den Mann auf das Fehlverhalten aufmerksam gemacht. Dieser war jedoch uneinsichtig, setzte sich zur Wehr und griff einen Polizeibeamten mit einer Glasflasche an, so dass dieser Pfefferspray einsetzen mussten. Nach kurzer Behandlung wurde der 42-Jährigen in Polizeigewahrsam genommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Einbrecher im Rahmen der Fahndung gestellt

Einen bereits polizeilich bekannten 42-Jährigen konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung in der Nacht zum 12.09.23 im Uelzener Stadtgebiet vorläufig festnehmen. Der Uelzener war gegen 03:00 Uhr in den Marktcenter-Komplex in der Veerßer Straße eingestiegen und hatte in dem dortigen Einkaufsmarkt Zigaretten und Lebensmittel mitnehmen können. In der Folge stieg der Mann auch in das leerstehende Gebäude des Landkreises ein und nahm dort Leuchtstoffröhren mit. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 200 Euro. Polizeibeamte konnten den Mann im Rahmen der Fahndung mit einem Teil der Beute im Innenstadtbereich feststellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - alkoholisiert unterwegs

Eine 69 Jahre alte Fahrerin eines Pkw BMW Mini stoppte die Polizei in den Abendstunden des 11.09.23 in der Straße Neu Ripdorf. Bei der Kontrolle der Fahrerin stellten die Beamten gegen 19:30 Uhr den Einfluss von Alkohol fest; parallel waren starke körperliche Auffälligkeiten erkennbar, so dass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Die Frau erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen - beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 17 Jahre alter Radfahrer in den Morgenstunden des 12.09.23 in Höhe der Tankstelle in der Straße Neu Ripdorf. Ein 33 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Caddy hatte gegen 07:20 Uhr beim Rechtsabbiegen auf das Tankstellengelände den querenden Jugendlichen übersehen. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

