Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Adendorf - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Lüchow - sechs Leichtverletzte nach Kollision - 50.000 Euro Sachschaden ++ Suderburg - Pkw brennt nach technischen Defekt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 11.09.2023

Lüneburg

Lüneburg - Brennende Matratze in Wohnunterkunft - Hinweise

In der Nacht zum 11.09. geriet eine Matratze aus bislang ungeklärter Ursache in einer Wohnunterkunft in der Lüneburger Straße in Brand. Ein Mitarbeiter nahm Brandgeruch wahr und fand dann in einem Duschraum eine qualmende Matratze. Dieser und ein weiterer Mitarbeiter wurden durch Rauchgase leicht verletzt. Die Feuerwehr Lüneburg war mit zahlreichen Kräften vor Ort, eine größere Ausdehnung des Brandes hat es jedoch nicht gegeben, da die Mitarbeiter die kokelnde Matratze bereits mit Feuerlöschern löschten. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrzeugführer in Schlangenlinien unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 10.09. gegen 19:00 Uhr im Schnellenberger Weg wurde festgestellt, dass der 47-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes Sprinter unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,4 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Wittorf - Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - zwei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 10.09. gegen 12:30 Uhr im Bereich der Lüneburger Straße Ecke Hauptstraße. Ein 86-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota befuhr die Hauptstraße und missachtete beim Abbiegen nach links in Richtung Lüneburg eine vorfahrtsberechtigte 85-Jährige mit ihrem Pkw Daihatsu. Es kam zur Kollision, wobei der 86-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Die 85-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Adendorf - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 10.09. gegen 12:00 Uhr auf der Kreisstraße 30. Ein 23-jähriger Fahrer eines Motorrades befuhr die K30 in Richtung Scharnebeck. Innerhalb einer Linkskurve geriet das Fahrzeug vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Schlingern. In der Folge kam der 23-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr den Grünstreifen. Hierbei blieb das Motorrad an einigen Bäumen hängen, sodass der 23-Jährige von diesem schleuderte und schwer verletzt wurde. Der junge Fahrer wurde ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro.

Lüneburg - Randalierer wirft mit Fahrrad

Am frühen Morgen des 11.09. randalierte ein 39-Jähriger gegen 06:30 Uhr im Bereich der Dahlenburger Landstraße Höhe Am Altenbrücker Ziegelhof. Der 39-Jährige bepöbelte unter anderem Passanten und war ein Fahrrad auf die Fahrbahn. Zudem lief er ebenfalls selbstständig mehrfach auf die Straße. Da der 39-Jährige auch gegenüber Polizeibeamten erheblich aggressiv reagierte, wurde er in Gewahrsam genommen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - sechs Leichtverletzte nach Kollision - 50.000 Euro Sachschaden

Zu einer Kollision zweier Pkw mit insgesamt sechs Leichtverletzten kam es in den Nachmittagsstunden des 10.09.23 auf der Bundesstraße 248. Ein 32 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW aus der Region war gegen 15:10 Uhr auf der Bundesstraße von Lübbow kommend nach links in einen Feldweg eingebogen. Dabei kollidierte der BMW mit einem entgegenkommenden Pkw Renault Kangoo aus Leipzig. Zwei Insassen im BMW sowie alle fünf Insassen im Pkw Renault im Alter von 39, 34, 12, 10 und 11 Monaten wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro.

Karwitz - Pkw touchieren sich bei Überholmanöver

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den späten Nachmittagsstunden des 10.09.23 auf der Bundesstraße 191. Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Astra wollte gegen 17:15 Uhr zwischen Karwitz und Pudripp einen vor ihm fahrenden Pkw überholen und scherte aus. Dabei kollidierte der Astra mit einem von hinten kommenden Pkw Opel Corsa einer 22-Jährigen, die ebenfalls zum Überholen beider Fahrzeuge angesetzt hatte. Eine Person erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 11.000 Euro.

Uelzen

Bad Bodenteich - Schiffsabwässer gelangen in Elbe-Seitenkanal - Feuerwehr und THW pumpen gut 5.000 Liter Wasser ab

Am Samstagmittag, dem 09.09.23 gegen 12:45 Uhr, kam es im Bereich der Schiffsliegestelle Bad Bodenteich am Elbe-Seitenkanal zu einer Gewässerverunreinigung durch ölhaltige Schiffsabwässer. Nach Ermittlungen der Wasserschutzpolizei konnte ein 39-jähriger Matrosen-Motorenwart eines dort festgemachten in Braunschweig registrierten Schubbootes/Schubverbandes festgestellt werden, welcher mittels einer Tauchpumpe und Schläuchen verunreinigtes Bilgenwasser aus dem Maschinenraum außenbords gepumpt hatte. Ursächlich war der Defekt einer Pumpe, der vom Beschuldigten nicht sachgemäß behoben wurde. Dies führte zum Eindringen von Wasser in den Maschinenraum. Feuerwehr und THW waren zur Ölbekämpfung eingesetzt. Es wurden ca. 5.000 Liter verunreinigtes Wasser abgepumpt. Durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Uelzen wurde für das Schiff bis zur Freigabe durch einen Sachverständigen ein Weiterfahrverbot erteilt. Den Maschinisten erwartet ein Strafverfahren wegen Verunreinigung eines Gewässers und Unerlaubten Beseitigung von gefährlichen Abfällen.

Uelzen - "Schmierereien" - Vandalismus auf Festgelände

Mehrere Schmierereien hinterließen Unbekannte in der Nacht zum 10.09.23 auf dem Festplatzgelände, Festplatzweg, in Westerweyhe. Dabei wurden mehrere Schriftzüge u.a. auf das Toilettenhäuschen geschmiert. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bienenbüttel - ... die Polizei kontrolliert das Durchfahrtsverbot

Das Durchfahrtsverbot auf der Bundesstraße 4 zwischen Bienenbüttel und Grünhagen kontrollierte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 10.09.23. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sieben Verstöße. Mehrere Fahrzeugführer versuchten parallel bei Erkennen der Polizeibeamten zu wenden.

Suderburg - Pkw brennt nach technischen Defekt

Zum Brand eines Pkw Ford kam es in den späten Nachmittagsstunden des 10.09.23 auf der Bundesstraße 4 zwischen dem Suderburger Kreisel und Holdenstedt. Die Feuerwehr war gegen 18:00 Uhr im Löscheinsatz. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell