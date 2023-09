Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Einbruch in Café - Hinweise ++ Dannenberg - Pkw brennt auf Parkplatz des Klinikums ++ Wrestedt, OT. Lehmke - fünf Leichtverletzte nach Kollision ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 08.09.2023

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb mit Haftbefehl

Am 07.09. gegen 16:15 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Sülfmeisterstraße zu einem Ladendiebstahl. Ein 34-Jähriger entwendete mehrere Dosen Alkohol und packte diese in seinen Rucksack. In der Folge passierte er den Kassenbereich, dies wurde beobachtet und er wurde durch den Ladendieb gestoppt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde durch Polizeibeamte festgestellt, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der haftbefreiende Betrag konnte entrichtet werden, eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls wurde dennoch eingeleitet.

Lüneburg - Einschleichdieb in Bäckerfiliale - Hinweise

Am 07.09. gegen 11:00 Uhr gelangte eine unbekannte männliche Person über eine Hintertür in den Aufenthaltsraum einer Bäckerei in der Straße Bülows Kamp. Dort entwendete der Unbekannte eine Handtasche und wurde durch eine Mitarbeiterin erwischt. In der Folge kam es zu einem kurzen Gespräch, der Verursacher flüchtete jedoch daraufhin mit dem Diebesgut und einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Personenbeschreibung:

- Männlich - circa 180cm groß - circa 30 Jahre alt - schlank - schwarze Hose/schwarze Jacke - schwarze Baskenmütze - schwarzer Rucksack - mit älterem Herrenrad unterwegs

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Angeschlossenes Rad in der Schlägertwiete entwendet - Eigentümer gesucht

Am 07.09. kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl eines angeschlossenen Fahrrades der Marke Scott. Durch Zeugen wurde ein Mann mit einem Bolzenschneider beobachtet, wie er das Damenrad entwendete. Der 42-jährige Verursacher konnte im Rahmen einer Fahndung durch Polizeibeamte auf dem entwendeten Fahrrad festgestellt werden. Das Fahrrad wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Eigentümer des Fahrrades kann sich unter, Tel. 04131-83062215, melden.

Dahlenburg - Einbruch in Kindergarten - Hinweise

In der Nacht zum 08.09. wurde durch Anwohner gegen kurz vor 01:00 Uhr Licht im nahegelegenen Kindergarten im Wacholderweg gemeldet. Durch die alarmierte Polizei konnten dann unter anderem zwei offene Türen festgestellt werden. Unbekannte gelangten nach derzeitigen Erkenntnissen gewaltsam in den Kindergarten und durchsuchten einige Schränke. In der Folge flüchteten diese unerkannt. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-979440, entgegen.

Kirchgellersen - Brennender Restmüllcontainer - Hinweise

Am 07.09. gegen kurz vor 18:00 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Restmüllcontainer auf dem Grundstück eines Supermarktes im Bereich der Lüneburger Straße in Brand. Durch das Feuer wurde unter anderem eine Holzwand beschädigt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Bardowick - Unfall mit E-Scooter

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 07.09. gegen kurz vor 12:00 Uhr im Bereich der Hamburger Landstraße. Zwei 16 Jahre alte Jugendliche befanden sich gemeinsam stehend auf einem E-Scooter und befuhren ohne auf den Verkehr zu achten einen Fußgängerüberweg. Ein 81-jähriger Fahrer eines Pkw Audi erkannte die Jugendlichen zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig halten, sodass es zur Kollision kam. Die beiden 16-Jährigen stürzten von dem E-Scooter und verletzten sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2500 Euro.

Lüneburg - Junge Radfahrerin umgeschubst - Mann mit Hund gesucht

Zu einer Auseinandersetzung kam es am 07.09. gegen 11:30 Uhr auf einem Weg zwischen der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße und der Schützenstraße in Höhe des Freibades. Ein männlicher, lebensälterer Mann mit einem Hund schubste nach derzeitigen Erkenntnissen eine 18-Jährige von ihrem Fahrrad, da er ihr unter anderem vorwarf, dass sie nicht auf dem Gehweg zu fahren habe. Der Verursacher entfernte sich in der Folge mit dem Hund.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Café - Hinweise

In der Nacht vom 07.09. auf den 08.09. kam es zu einem Einbruch in ein Café in der Julius-Leber-Straße. Unbekannte gelangten gewaltsam in die Räumlichkeiten und machten sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Pkw brennt auf Parkplatz des Klinikums - Feuerwehr im Löscheinsatz

Zu einem Brand eines auf dem Parkplatz der Elbe-Jeetzel-Klinik in der Hermann-Löns-Straße abgestellten Pkw Opel Zafira kam es in den späten Abendstunden des 07.09.23. Aus ungeklärter Ursache war der Pkw gegen 23:40 Uhr in Brand geraten. Dabei wurde auch ein weiterer Pkw Audi beschädigt. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Karwitz - Motorrollerfahrerin mit Außenspiegel touchiert - 38-Jährige stürzt und verletzt sich schwerer

Schwerere Verletzungen erlitt eine 38 Jahre alte Motorrollerfahrerin in den Abendstunden des 07.09.23 auf der Bundesstraße 191 - Uelzener Straße. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes hatte die Frau gegen 20:45 Uhr beim Überholen mit dem Außenspiegel touchiert, so dass diese stürzte. Der junge Mann fuhr weiter, konnte jedoch in der Folge ermittelt werden. Die Polizei ermittelt auch wegen Verkehrsunfallflucht.

Uelzen

Uelzen - mit Schreckschusspistole in Kneipe - in Gewahrsam genommen

Wenig einsichtig zeigte sich ein 57 Jahre alter Uelzener in den Abendstunden des 07.09.23 in einer Kneipe in der Lüneburger Straße. Der Mann hatte sich gegen 21:00 Uhr mit einer Schreckschusswaffe in der Lokalität als Gast aufgehalten. Alarmierte Polizeibeamte setzten mit Willen des Betreibers das Hausrecht um und brachten den Uelzener aus der Gaststätte. Dabei war dieser wenig einsichtig und bedrohte den Wirt. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Uelzen - Ladendieb flüchtet mit Kosmetika - durch Zeugen gestellt

Kosmetika im Wert von mehr als 60 Euro stahl ein 41-Jähriger in den frühen Nachmittagsstunden des 07.09.23 in einer Parfümerie in der Lüneburger Straße. Der Mann hatte sich gegen 14:00 Uhr aus einer Auslage vor dem Geschäft drei Parfümboxen gegriffen und war geflüchtet. Durch einen 48 Jahre alten Zeugen kann der Dieb kurze Zeit später gestellt werden. Nachdem er die Kosmetika ausgehändigt hatte, flüchtete er erneut; konnte jedoch ermittelt werden.

Uelzen - Linienbus fährt auf - Fahrgast leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein Mädchen (Alter: ein Jahr) als Fahrgast eines Linienbusses in den Nachmittagsstunden des 07.09.23. Die Fahrerin des Linienbusses war in der Ebstorfer Straße gegen 17:20 Uhr auf einen vor ihr nach links in die St.-Vit-Straße abbiegenden Pkw Skoda aufgefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 6.000 Euro.

Uelzen - "aufgefahren"

Aufgrund eines Vogels vor ihrem Pkw Kia bremste eine 59 Jahre alte Fahrerin in den Mittagsstunden des 07.09.23 auf der Bundesstraße 191 - Wendlandstraße stark ab. Eine 27 Jahre alte Fahrerin eines VW Multivan fuhr auf, so dass Sachschaden entstand. Parallel erlitt die 59-Jährige leichte Verletzungen.

Wrestedt, OT. Lehmke - fünf Leichtverletzte nach Kollision

Zu einer Kollision zweier Pkw mit insgesamt fünf Leichtverletzten kam es in den Nachmittagsstunden des 07.09.23 auf der Kreisstraße 51 - Emerner Straße. Eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Toyota hatte gegen 15:40 Uhr beim Einfahren in den Kreuzungsbereich einen Pkw VW Caddy eines 53-Jährigen missachtet. Neben den Fahrzeugen wurde ein Gartenzaun/Grundstücksmauer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von gut 25.000 Euro. Neben den beiden Fahrzeugführer*innen wurden auch zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen im Toyota sowie ein 9 Jahre alter Junge im VW leicht verletzt.

Uelzen - mit Fußgängerin kollidiert - schwer verletzt - Zeugen gesucht

Schwere Verletzungen erlitt ein 83 Jahre alte Fußgängerin in den Mittagsstunden des 05.09.23 in der Schuhstraße (siehe auch Pressemitteilung v. 06.09.23). Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall. Beim Abbiegen von der "Kleinen Mühlenstraße" nach links in die Schuhstraße hatte eine 71 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda in den Mittagsstunden des 05.09.23 gegen 12:00 Uhr die 83 Jahre alte Fußgängerin vermutlich übersehen. Diese stürzte durch die Kollision zu Boden, erlitt Schürfwunden sowie eine Arm-/Oberschenkelhalsfraktur. Die Seniorin wurde schwerverletzt ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

