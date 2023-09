Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Rullstorf - Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt ++ Luckau, OT. Zargleben - Einbruch in Schuppen ++ Natendorf, OT. Oldendorf II - Werkzeuge aus Werkstattschuppen gestohlen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 07.09.2023

Lüneburg

Lüneburg - Auffälligen 42-Jährigen in Gewahrsam genommen

Zu gleich mehreren Straftaten kam es im Verlauf des 06.09. im Bereich der Lüneburger Innenstadt, versursacht durch einen bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getretenen 42-Jährigen. Gegen kurz vor 11:00 Uhr kam es in der Unteren Schrangenstraße zu einem versuchten Diebstahl von zwei Gürteln, wobei sich der Verursacher vor Eintreffen der Polizei entfernte. Gegen 13:20 Uhr fiel der Mann erneut auf, als er sich Salat in einem Supermarkt in der Sülfmeisterstraße in seine Hose steckte. Der stark alkoholisierte und aggressive 42-Jährige wurde hierbei beobachtet und angesprochen. Durch Polizeibeamte wurde er in der Folge in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Pedelec am Bahnhof entwendet - Hinweise

Am 06.09. zwischen 11:00 und 17:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein angeschlossenen Pedelec der Marke Kieler Manufaktur vom Bahnhof in Lüneburg. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter während kurzer Einkaufszeit entwendet - Hinweise

Am 06.09. zwischen 14:30 und 14:40 Uhr entwendeten Unbekannte einen gesicherten E-Scooter vor einem Geschäft in der Grapengießerstraße. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Rullstorf - Autofahrerin nach Unfall leicht verletzt - Totalschaden an beiden Pkw

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 06.09. gegen 17:00 Uhr im Bereich der Kreisstraße 2 (Am Kronsberg) Ecke Boltersener Straße. Ein 48-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai missachtete eine vorfahrtsberechtigte 22-Jährige mit ihrem Pkw VW, sodass es im Einmündungsbereich zu einer Kollision kam. An beiden Pkw entstand Totalschaden von gut 48.000 Euro. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Klinikum verbracht.

Bleckede - Pkw-Fahrer fährt erst gegen Mauer und dann in einen Graben

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 06.09. gegen 17:15 Uhr in der Straße Grünen Deich. Ein 71-jähriger Fahrer eines Pkw VW Touran fuhr zunächst vorwärts gegen eine Mauer, setzte zurück und fuhr in der Folge in einen Straßengraben. Ein Atemalkoholtest bei dem Senior aus Berlin ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fahrrad in fremdem Wohngebäude abgestellt - wiedergekommen - aggressiv

Nur mit mehreren Personen konnten Anwohner einen 29-Jährigen in den Abendstunden des 06.09.23 auf ihrem Grundstück bändigen. Der Mann hatte in den Nachmittagsstunden des 06.09. sein Fahrrad durch die geöffnete Terrassentür in einem Wohnhaus im Bäckergrund abgestellt. Er kehrte gegen 19:30 Uhr zurück, war dann jedoch aggressiv, da die "fremde" Terrassentür verschlossen war. Dabei ging er auf die Anwohner los und konnte nur durch mehrere Personen "gebändigt" werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs gegen den 29-Jährigen, der alkoholisiert und vermutlich psychisch angeschlagen war.

Luckau, OT. Zargleben - Einbruch in Schuppen

In einen Schuppen in Zargleben brachen Unbekannte in der Nacht zum 06.09.23 ein. Die Täter hatten das Vorhängeschloss am Schuppen durchtrennt und eine Motorsäge, eine Motorsense sowie ein hochwertiges Fahrrad mitnehmen können. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Gusborn - nach Konsum von psilocybinhaltigen Pilzen und Ecstasy ins Klinikum

Nach dem Konsum von psilocybinhaltigen Pilzen und Ecstasy mussten ein 29-Jähriger sowie eine 24-Jährige in der Nacht zum 06.09.23 als medizinische Notfälle ins Klinikum in Dannenberg aufgenommen werden. Die beiden Patienten sind soweit stabil. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auch gegen weitere Personen aus dem Umfeld der jungen Leute.

Uelzen

Natendorf, OT. Oldendorf II - Werkzeuge aus Werkstattschuppen gestohlen

In einen Werkstattschuppen in Oldendorf II drangen Unbekannte in der Nacht zum 06.09.23 ein. Die Täter griffen sich dabei mehrere elektrische Werkzeuge und nahmen diese mit. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Pedelec gestohlen

Ein in der Lüneburger Straße abgestelltes Pedelec Winora stahlen Unbekannte in den Morgenstunden des 06.09.23. Das mit einem Faltschloss gesicherte Pedelec verschwand dabei zwischen 10:00 und 11:00 Uhr. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert den Verkehr

Den Straßenverkehr kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 07.09.23 in der Mauerstraße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt fünf Verstöße u.a. aufgrund Gurt und Handy.

