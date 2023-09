Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Hanstedt I, OT. Teendorf - "Pilze-Suchen auf Abwegen" ++ Bad Bodenteich - Zigarettenautomat entwendet ++ Amelinghausen - Werbeplakate und Firmenschild entwendet ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 05.09.2023

Lüneburg

Amelinghausen - Werbeplakate und Firmenschild entwendet - Hinweise

Zwischen dem 01.09. und dem 02.09. entwendeten Unbekannte sieben Werbeplakate für eine Veranstaltung im Bereich Amelinghausen. Die Plakate und ein Firmenschild wurden durch Unbekannte entfernt, sodass ein Sachschaden von gut 200 Euro entstand.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-939820, entgegen.

Lüneburg - Einbrüche im Kleingartenverein - Hinweise

Vermutlich zwischen dem 03.09. und dem 04.09. kam es zu Einbrüchen in einem Kleingartenverein in der Stöteroggestraße. Unbekannte gelangten gewaltsam in eine Parzelle und entwendeten aus dieser einen Musikautomaten. Aus einer weiteren Parzelle wurden unter anderem Gartengeräte und Werkzeug entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Mehrere brennenden Mülltonnen - Hinweise

In der Nacht zum 05.09. wurden im Bereich der Straße Am Weißen Turm und Hinter der Saline mehrere Mülltonnen auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Gegen 00:30 Uhr wurden durch Zeugen mehrere brennende Mülltonnen und ein brennender Fahrradanhänger im Bereich der Straße Am Weißen Turm gemeldet. Kurzzeitig danach brannte eine große Mülltonne im Bereich Hinter der Saline. Beide Brände wurden durch die Feuerwehr Lüneburg gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Geschwindigkeitskontrolle vorm Kindergarten

Am 04.09. zwischen 09:00 und 10:30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte die Geschwindigkeit vor einem Kindergarten im Ochtmisser Kirchsteig. Innerhalb der Kontrollzeit konnten sechs Geschwindigkeitsverstöße von Autofahrern festgestellt und geahndet werde. Der Tagesschnellste war mit 63 km/h bei erlaubten 30km/h unterwegs.

Lüneburg - Verursacher nach Parkplatzrempler gesucht - hoher Sachschaden

Am 02.09. zwischen 09:30 und 12:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten schwarzen Pkw VW T-Roc, sodass ein Schaden im Bereich der linken Fahrzeugseite entstand. Die Schadenshöhe liegt bei gut 11.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien anzugeben.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fahrt unter Einfluss beendet

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 04.09. gegen 11:45 Uhr auf der Bundesstraße 191 (Kaltenhof) wurde festgestellt, dass der 21-jährige Fahrer eines PKW VW unter dem Einfluss von mehreren Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest verlief positiv auf Methamphetamine, Amphetamine und THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Küsten - Geparkter Pkw beschädigt - Verursacher alkoholisiert

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 04.09. gegen 22:00 Uhr in der Göttiener Straße. Ein 36-jähriger Fahrer eines Pkw VW kam aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem geparkten Pkw VW. Im Rahmen der Aufnahme wurde durch Polizeibeamte festgestellt, dass der 36-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 0,6 Promille. Der Sachschaden lag bei gut 16.000 Euro.

Uelzen

Hanstedt I, OT. Teendorf - "Pilze-Suchen auf Abwegen" - alkoholisiert und unter Medikamenteneinfluss unterwegs - Führerschein sichergestellt

Ganz tief in einem Gebüsch hatte sich ein 50 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW in den Abendstunden des 04.09.23 in Teendorf festgefahren. Anwohner bemerkten gegen 18:15 Uhr den Mann mit seinem Pkw tief im Gebüsch, der mit lautem Motorengeräusch und Vollgas versuchte das Fahrzeug wieder herauszufahren. Auf die Situation angesprochen gab der Mann an "Pilze suchen zu wollen". Alarmierte Polizeibeamte stellten bei dem VW-Fahrer eine starke Alkoholisierung sowie Medikamenteneinfluss fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sichergestellt.

Bad Bodenteich - Zigarettenautomat entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 03.09. auf den 04.09. entwendeten Unbekannte einen Zigarettenautomaten samt Fundament aus dem Bereich der Straße Am Waldbad. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Automat in ein angrenzendes Waldstück geschleppt, gewaltsam geöffnet und entleert. Der Sachschaden liegt bei gut 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-965980, entgegen.

Uelzen - Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw kam es am 04.09. gegen 10:30 Uhr im Bereich der Birkenallee. Ein 39-jähriger Fahrer eines Pkw BMW befuhr die Birkenallee in Richtung des Kreisverkehres und musste verkehrsbedingt warten. Ein dahinterfahrender 61-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda erkannte dies und bremste ab. Ein wiederum dahinter befindlicher 22-jähriger Fahrer eines Pkw VW erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw Skoda auf, dieser wurde daraufhin auf den Pkw BMW geschoben. Der 22-Jährige und der 61-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 25.000 Euro.

Uelzen - Zeugen nach Verkehrsunfall beim Wenden gesucht

Bereits am 25.08. kam es gegen kurz vor 08:00 Uhr im Bereich der Esterholzer Straße in Höhe des Parkplatzes zur Grundschule zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Pkw missachtete beim Wenden zwei weibliche Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren auf ihren Fahrrädern, sodass diese dem Pkw ausweichen mussten und miteinander kollidierten. Die 16-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Der Pkw entfernte sich in der Folge, möglicherweise ohne den durch das Wenden verursachten Sturz bemerkt zu haben.

Hinweise, insbesondere zu dem weißen Pkw, nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

