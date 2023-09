POL-LG: ++ Lüneburg - Wohnwagen löst sich von Zugfahrzeug und kollidiert mit dem Gegenverkehr ++ Uelzen - Einbrüche auf Firmengelände ++ Bienenbüttel - ... Polizei kontrolliert das Durchfahrtsverbot ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 04.09.2023

Lüneburg

Lüneburg - Brennende Mülltonnen - Hinweise

In der Nacht zum 04.09. brannten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Mülltonnen in der Straße Hasenburger Berg. Durch Zeugen konnte gegen 01:00 Uhr ein Feuerschein aus den Mülltonnen wahrgenommen werden, sodass diese die Feuerwehr alarmierten. Durch die Feuerwehr Lüneburg wurde der Brand gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw zerkratzt - Hinweise

Am 03.09. zwischen 16:30 und 19:00 Uhr beschädigten Unbekannte einen geparkten Pkw BMW im Ahornweg. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde ein circa 50cm langer Kratzer an einer Fahrzeugseite verursacht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Melbeck - Radfahrer nach Kollision schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 03.09. gegen 16:00 Uhr auf einem Geh-/Radweg im Bereich der Kreisstraße 7. Eine 63 Jahre alte Frau und ihr 69 Jahre alter Ehemann befuhren auf Fahrrädern nebeneinander den Radweg und kollidierten vermutlich mit ihren Lenkern. Daraufhin stürzten beide schwer und erlitten Kopfverletzungen. Neben Notarzt und zwei Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Lüneburg - Wohnwagen löst sich von Zugfahrzeug und kollidiert mit dem Gegenverkehr

Am 04.09. kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209 zwischen Häcklingen und Embsen. Ein 60-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr mit diesem und einem Wohnanhänger die B209 in Richtung Embsen. Aus bisher ungeklärter Ursache löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und rollte in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte eine auf der Gegenfahrbahn befindliche 26-jährige Autofahrerin mit dem Anhänger. Diese musste verletzt ins Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Motorradfahrer stürzt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 16 Jahre alter Fahrer einer 125ccm-Maschine in den Abendstunden des 03.09.23 in der Straße "Hinter dem Reitplatz". Der junge Mann war gegen 20:20 Uhr mit seiner Fantic Motor alleinbeteiligt gestürzt und erlitt eine Handverletzung. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

Uelzen

Uelzen - Einbrüche auf Firmengelände - drei Firmen betroffen - Kupfer/Metall als Beute

Auf die Betriebsgelände dreier Firmen im Bereich "Im Neuen Felde" und Hamburger Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 04.09.23 ein. Die Täter öffneten mit Werkzeugen die Umzäunung, gelangten mit einem Fahrzeug auf das Gelände und transportierten nicht geringe Mengen an Kupfer ab. Bei dem Recyclinghof in der Hamburger Straße wurden auch Bürocontainer aufgebrochen sowie ein Pkw/Transporter Ford Transit, Farbe weiß, mit Firmenaufschrift mitgenommen. Mit diesem Fahrzeug wurde vermutlich das Kupfer auch aus den beiden anderen Einbrüchen abtransportiert. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise auch zu dem Ford Transit nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "aggressiv" - Mann schlägt mit Regenschirm

Ein aggressiver Mann ohne festen Wohnsitz fiel in den frühen Morgenstunden des 04.09.23 im Bereich der Wilhelm-Busch-Straße/Stadtwald auf. Der vermutlich alkoholisierte 43-Jährige hatte gegen 06:45 Uhr an einer Bushaltestelle eine mit einem Fahrrad vorbeifahrende 52-Jährige mit einem Regenschirm auf den Oberarm geschlagen, so dass diese Schmerzen erlitt. In der Folge spuckte der Mann um sich. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Mann im Bereich des Stadtwaldes antreffen. Hier beleidigte der 43-Jährige, der in der jüngsten Vergangenheit bereits durch seine Alkoholisierung und aggressives Verhalten in Uelzen und Dannenberg aufgefallen war, die Polizeibeamten und war weiterhin aggressiv. Als der Mann die Polizeibeamten angreifen wollte, setzten diese nach Ankündigung Pfefferspray gegen den Mann ein. Der Regenschirm wurde parallel sichergestellt. Strafverfahren wegen Körperverletzung, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte sowie Beleidigung wurden eingeleitet.

Bad Bevensen - handgreiflicher Streit vor dem Einkaufsmarkt

Zu einem lautstarken Streitgespräch und folgenden Handgreiflichkeiten kam es in den Nachmittagsstunden des 03.09.23 vor einem Einkaufsmarkt in der Medinger Straße. Aufgrund eines andauernden Streits zwischen zwei benachbarten Familien aus Bad Bevensen gerieten die Parteien auch am 03.09. gegen 16:30 Uhr vor dem Markt in Streit. Dabei stritten sich zwei 23 und 34 Jahre alte Männer mit einem 39-Jährigen sowie einer 36-Jährigen. In der Folge wurden beide Parteien handgreiflich, so dass einzelne Personen Abschürfungen und Schmerzen erlitten. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Uelzen - alkoholisiert und unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 39 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Phaeton stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 04.09.23 in der Johnsburg. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 00:50 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,29 Promille fest. Parallel verlief ein Urintest auf Kokain positiv. Bei dem Mann wurde im Rahmen des Strafverfahrens der Führerschein sichergestellt.

Bienenbüttel - ... Polizei kontrolliert das Durchfahrtsverbot - 12 Verstöße

Das Durchfahrtverbot der Baustelle auf der Bundesstraße 4 zwischen Grünhagen und Bienenbüttel kontrollierte die Polizei in den Vormittagsstunden des 03.09.23. Dabei ertappten die Beamten insgesamt 12 Fahrzeugführer und ahndete die entsprechenden Verstöße.

