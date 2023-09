POL-LG: ++ Brand einer Wohnung im Erdgeschoss in einem Mehrfamilienhaus ++ Bewohner evakuiert ++ vier Personen leichtverletzt ++ 50.000 Euro Sachschaden ++ Brandursache ...

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ Brand einer Wohnung im Erdgeschoss in einem Mehrfamilienhaus ++ Bewohner evakuiert ++ vier Personen leichtverletzt ++ Mehrfamilienhaus für 12 Stunden nicht bewohnbar ++ Hansestadt sorgt für Notunterkünfte ++ 50.000 Euro Sachschaden ++ mehr als 150 Einsatzkräfte im Einsatz ++ Brandursache vermutlich eine E-Bike/Pedelec-Fahrradbatterie im Ladevorgang ++

Lüneburg

Zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Volgershall (Lüneburger Weststadt) kam es in den Abendstunden des 03.09.23- Gegen 19:30 Uhr war es in einer Wohnung im Erdgeschoss neben dem Haupteingang gekommen. Zuvor wurde ein Explosionsgeräusch wahrgenommen. Mehr als 150 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und DRK waren in der Folge im Einsatz, evakuierten das Gebäude und konnten in der Folge vier verletzte Personen mit Rauchgasintoxikation feststellen und behandeln. Eine weitere Behandlung im Städtischen Klinikum Lüneburg war nicht erforderlich. Der Brand wurde von den eingesetzten Kräften der Feuerwehr Lüneburg schnell kontrolliert und komplett abgelöscht.

Das gesamte Mehrfamilienhaus, das hauptsächlich aus 1-Zimmer-Apartments besteht, ist aktuell für mindestens zwölf Stunden nicht bewohnbar sein, da eine zu hohe Luftschadstoffkonzentration gemessen wurde und das Löschwasser im Technikraum zu möglichen Kurzschlüssen führen könnte. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts der Hansestadt Lüneburg war vor Ort und organisierte Notunterkünfte für die Bewohner.

Erste Ermittlungen durch die Tatortgruppe fokussieren sich aktuell auf einen Defekt an einer E-Bike/Pedelec-Fahrradbatterie, die in der brandbetroffenen Wohnung an der Steckdose aufgeladen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden wird mit gut 50.000 Euro beziffert.

