Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Nachtrag zu dem Verkehrsunfall mit Flucht, z.N. eines Fußgängers

Eppelborn (ots)

Am Freitag, dem 18.11.2022, gegen 17:35 Uhr, ereignete sich in der Dirminger Straße in 66571 Eppelborn, in Höhe eines dortigen Restaurants ein Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei kollidierte ein herannahender Fahrzeugführer im Bereich der rechten Fahrzeugfront/des rechten Außenspiegels mit einem der Fußgänger. Der geschädigte Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geworfen und verletzt. Die Unfallflucht wurde am 20.11.2022 - 10:20 durch die PI Neunkirchen in der Presse mit Zeugenaufruf veröffentlicht. Am Morgen des 21. November 2022 stellte sich die 62- jährige Verursacherin des Unfalls bei der Polizei Lebach.

