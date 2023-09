Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Scheibe gewaltsam zerstört - Hinweise ++ Uelzen - Ladendieb wird handgreiflich ++ Uelzen - in "Baustoffausstellung" auf Parkplatz gefahren - betrunken & abgehauen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 06.09.2023

Lüneburg

Lüneburg - Junge Ladendiebinnen erwischt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 05.09. gegen 15:00 Uhr in der Grapengießerstraße. Durch den Ladendetektiv des Geschäftes wurden zwei junge Mädchen beobachtet, wie diese Verpackungsmaterial mehrerer Gegenstände entfernten und diese in die Taschen steckten. Nach Verlassen des Kassenbereiches wurden die beiden 14-Jährigen angesprochen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Scheibe gewaltsam zerstört - Hinweise

Am 05.09. zwischen 15:00 und 19:15 Uhr schlug ein vermutlich männlicher unbekannter Täter mit mehreren kleinen Findlingen gegen eine Glasscheibe eines Fensters eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Berge. Die Glasscheibe wurde durch die Steine stark beschädigt und Gegenstände innerhalb der Wohnung teils zerstört. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Brand in einer Garage - Hinweise

Am 05.09. kam es gegen kurz vor 16:00 Uhr zu einem Brand innerhalb einer offenstehenden Garage in der Kastanienallee. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten Gegenstände innerhalb einer Ecke in Brand. Durch die Bewohner wurde das Feuer rechtzeitig bemerkt, sodass diese das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr Adendorf löschten. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Einschleichdieb erbeutet Lebensmittel - Flucht auf Fahrrad mit blauem Sack - Hinweise

In den frühen Morgenstunden des 06.09. gelangte eine unbekannte Person gegen 04:10 Uhr in den Eingangsbereich eines Altersheims in der Straße Auf der Hude. Aus diesem entwendete der Unbekannte unter anderem diverse Lebensmittel aus dem Tresenbereich, packte diese in einen mitgeführten blauen Sack und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Streetz - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 28 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Peugeot stoppte die Polizei in den Abendstunden des 05.09.23 in der Kastanienallee. Bei der Frau aus Hamburg stellten die Beamten gegen 23:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen

Uelzen - Ladendieb wird handgreiflich - Ingewahrsamnahme

Alkohol und Bekleidung versuchte ein 16-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 05.09.23 in einem Einkaufsmarkt in der Fischerhofstraße mitgehen zu lassen. Der Jugendliche hatte gegen 14:30 Uhr die Waren im Wert von mehr als 700 Euro in seinem Rucksack versteckt bzw. angezogen. Beim Passieren des Kassenbereichs wurde der 16-Jährige durch einen Ladendetektiv gestoppt. Der Jugendliche wurde dabei handgreiflich und verletzte einen 45-Jährigen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Ladendiebstahls.

Zur Klärung der Identität wurde der Jugendlich kurzfristig in Gewahrsam genommen. Dort beschädigte der 16-Jährige eine Matratze, so dass ein Schaden von gut 200 Euro entstand.

Suderburg - volltrunken unterwegs - drei Promille

Eine 42 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 05.09.23 in Suderburg. Bei der Kontrolle der Frau aus der Region stellten die Beamten bei dieser einen Alkoholwert von 3,1 Promille fest. Sie stand parallel unter dem Einfluss von Medikamenten. Den Führerschein der Frau stellten die Beamten im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sicher.

Uelzen - mit Fußgängerin kollidiert - schwer verletzt

Beim Abbiegen von der "Kleinen Mühlenstraße" nach links in die Schuhstraße missachtete eine 71 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Skoda in den Mittagsstunden des 05.09.23 gegen 12:00 Uhr eine 83 Jahre alte Fußgängerin. Diese stürzte durch die Kollision zu Boden, erlitt Schürfwunden sowie eine Arm-/Oberschenkelhalsfraktur. Die Seniorin wurde schwerverletzt ins Klinikum nach Uelzen gebracht.

Uelzen - in "Baustoffausstellung" auf Parkplatz gefahren - betrunken & abgehauen - Zeugen gesucht

Unter Alkoholeinfluss fuhr der Fahrer eines Pkw Seat Ibiza bereits in den Nachtstunden zum 02.09.23 von der Straße Am Barkhagen in Richtung Oldenstädter Straße. An der Einmündung fuhr er gegen 01:40 Uhr geradeaus über die Oldenstädter Straße, kam in gerader Richtung von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Parkplatz. Dort prallte er frontal gegen eine massive Baustoffausstellung, so dass ein Sachschaden von mehr als 11.500 Euro entstand. Der Mann, der möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand, ergriff zu Fuß die Flucht und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei ermittelt hier gegen einen bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 19-Jährigen aus der Region. Hinweise auch von Zeugen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

