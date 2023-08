Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt Mitarbeiter der HEB versehentlich über den Fuß

Hagen-Wehringhausen (ots)

Montag (31.07.) gegen 10.45 Uhr fuhr ein Hagener einem anderen Mann versehentlich mit seinem BMW über den Fuß. Im Einmündungsbereich Södingstraße/Wehringhauser Straße führte ein Mitarbeiter der Hagener Entsorgungsbetriebe (HEB) Arbeiten durch. Der 27-Jährige war dabei einen größeren Müllcontainer in das Abfallsammelfahrzeug zu laden und hielt sich dafür am Fahrzeugheck auf. Als ein gleichaltriger Mann mit seinem BMW an dem Müllwagen vorbeifahren wollte, fuhr er mit einem Reifen über den rechten Mittelfuß des 27-Jährigen. Durch Klopfen auf das Fahrzeugdach machte der Mitarbeiter der HEB den Fahrer auf den Unfall aufmerksam. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leichtverletzten 27-Jährigen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

