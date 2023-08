Polizei Hagen

POL-HA: Bei Verkehrskontrolle verhaftet - Autofahrer hat zwei Haftbefehle offen

Hagen-Mitte (ots)

Eine Verkehrskontrolle endete für einen in Dortmund lebenden Mann am Montagabend (31.07.2023) hinter Gittern. Der 30-Jährige ist einer Polizeistreife gegen 20.30 Uhr in der Körnerstraße aufgefallen. Er hatte sein Auto verbotenerweise auf einem Radweg abgestellt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Den erforderlichen Geldbetrag konnte er nicht begleichen. Der 30-Jährige wurde daraufhin verhaftet und in das Polizeigewahrsam gebracht. Zudem wurde ein Verwarnungsgeld für den Parkverstoß ausgesprochen. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell