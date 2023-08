Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer drängt anderen Verkehrsteilnehmer von der Straße ab

Hagen-Vorhalle (ots)

Als ein 24-Jähriger am Montag (31.07.) mit seinem Dacia die Becheltestraße befuhr, drängte ihn ein anderer Autofahrer von seiner Fahrspur ab. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen bog der Hagener gegen 16.15 Uhr von einem Parkplatz über die Straße "Am Steg" nach rechts auf die Becheltestraße in Fahrtrichtung Eckeseyer Straße ab. Hierbei befand er sich durchgängig auf der rechten Fahrspur. Plötzlich fuhr ein schwarzer SUV auf der Nebenspur. Der Fahrer habe durchgehend gehupt und aufgebracht gestikuliert. Der 24-Jährige konnte sich das Verhalten des Mannes nicht erklären und setzte seinen Weg fort. Plötzlich habe der Fahrer sein Auto unvermittelt und bewusst in die Richtung des Hageners bewegt und bedrängte ihn. Der SUV habe sich dabei deutlich auf der Fahrspur des 24-Jährigen befunden. Dieser habe ausweichen und seinen Dacia in Richtung des dortigen Gehweges und des Bordsteines lenken müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Dacia-Fahrer habe darüber hinaus eine Menschengruppe auf dem Gehweg wahrgenommen. Erst im letzten Moment habe der Unbekannte sein Fahrzeug wieder auf die linke Fahrspur gelenkt, sodass der Hagener sein Auto vom Gehweg habe weglenken können. Der Fahrer des SUV fuhr anschließend davon, während der 24-Jährige auf den Parkplatz eines Baumarktes fuhr. Unmittelbar danach kam ein Zeuge auf ihn zu, der sich während des Vorfalles mit seinem Fahrzeug unmittelbar hinter den beiden Beteiligten befunden hatte. Der Mann hatte sich unter anderem das Kennzeichen des anderen Autos gemerkt. Nach Austausch der Kontaktdaten erstattete der 24-Jährige Anzeige. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Nötigung. Der Hagener beschrieb den Fahrer als ca. 35 - 40 Jahre alt. Bei dem Auto handelte es sich um einen schwarzen Mitsubishi Outlander. Auf dem Beifahrersitz habe sich eine Frau und auf der Rückbank ein Kind befunden. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

