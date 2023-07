Polizei Hagen

POL-HA: Mann begeht diverse Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf einem Parkplatz in der Bahnstraße kam es Samstag (29.07.) gegen 21.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hagenern. Ein 19-Jähriger schilderte Polizisten, dass er von einem 38-Jährigen beleidigt, bedroht und geschlagen worden sei.

Der 19-Jährige habe sich zusammen mit anderen Personen auf dem Parkplatz aufgehalten. Von einer Personengruppe heraus, die sich auf dem angrenzenden Bahnsteig befunden habe, sei er vulgär beleidigt worden. Er habe die Personen daraufhin angesprochen und gefragt, was dies soll. Der 38-Jährige sei dann an den Zaun getreten, der den Bahnsteig von dem Parkplatz und die beiden beteiligten Gruppen trennte. Er habe den Hagener weiter sehr ausfallend und vulgär beleidigt und im weiteren Verlauf zwei bis drei Mal mit der flachen Hand auf die Wange geklopft und ihn immer wieder an den Oberarmen gefasst. Der 19-Jährige schilderte, dass er sich trotzdem nicht provozieren ließ und stattdessen einige Schritte nach hinten gegangen sei. Daraufhin habe der 38-Jährige eine gefüllte Bierdose in die Hand genommen und diese gezielt in seine Richtung geworfen. Er sei von der Bierdose jedoch nicht getroffen worden. Daraufhin sei er von dem Mann mit dem Tode bedroht worden.

Der 38-Jährige gab bei den Polizisten an, dass die Angaben des 19-Jährigen nicht der Wahrheit entsprechen würden. Er ging dabei immer wieder provozierend auf den Hagener zu. Die Beamten erteilten dem 38-Jährigen einen Platzverweis für den Bereich des Parkplatzes, des Bahnhofes und des Busbahnhofes. Diesem kam er nicht nach, sodass er nach der dritten Aufforderung in Gewahrsam genommen wurde. Vorher urinierte er vor den Augen der Einsatzkräfte auf den Bahnsteig, als er das zweite Mal aufgefordert worden war seinen Sachen zusammen zu packen. Dementsprechend wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Während der Anzeigenaufnahme fiel dem Mann zudem ein Druckverschlusstütchen mit weißen Tabletten aus einer Bauchtasche seines Kapuzenpullovers. Ein Drogenvortest (Abstrich der Tabletten) verlief positiv auf Cannabis. Auch hier wurde eine entsprechende Anzeige gefertigt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Die Polizei fertigte zudem eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung auf sexueller Grundlage gegen ihn. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell