Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

Bonn (ots)

Am Sonntag (18.02.2024) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bonn-Duisdorf einen 21-jährigen Autofahrer auf der Alfterer Straße in Bonn. Gegen 15:00 Uhr war das Fahrzeug wegen überhöhter Geschwindigkeit und einer auffälligen Fahrweise des Fahrzeugführers aufgefallen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit ergaben sich bei dem 21-jährigen Fahrer Hinweise auf eine Alkoholisierung sowie eine Drogenbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortests reagierte positiv auf Kokain, darüber hinaus war der Mann mit rund 0,5 Promille alkoholisiert. Eine Blutprobe wurde entnommen. Da der 21-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zur Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung bezahlen. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

