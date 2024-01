Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vorfahrt missachtet und davongefahren

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag erschien ein 66-jähriger Stadtbewohner bei der Polizei und meldete eine Verkehrsunfallflucht in der Sickinger Straße. Nach seinen Angaben fuhr er gegen 12:30 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Leipziger Straße, als ein Opel Astra von der Stresemannstraße kommend einbog. Hierbei stieß der Opel gegen den vorfahrtsberechtigten Skoda und verursachte leichten Sachschaden am linken Kotflügel des Wagens. Der Unbekannte hielt kurz an, fuhr aber kurz darauf davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

