POL-PPWP: Taxifahrer wird von Fahrgast beleidigt und geschlagen

Kaiserslautern (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Barbarossastraße verletzte sich ein Fußgänger. Rettungskräfte versorgten den 42-Jährigen vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden. Zu dem Unfall kam es gegen 19:40 Uhr, als ein 23-jähriger Mann mit seinem Toyota Camry, von der Kantstraße in die Barbarossastraße einbog. Bei dem Abbiegevorgang stieß er gegen den 42-jährigen Mann, der ...

