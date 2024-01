Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen geparktes Auto gefahren und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße ereignete sich am Mittwochmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, parkte ein 22-jähriger Mann seinen Skoda Octavia gegen 9 Uhr auf einem Supermarktparkplatz. Als er nur wenige Minuten später vom Einkaufen zurückkam, bemerkte er einen Schaden am linken Kotflügel seines Autos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der unbekannte Unfallverursacher in die Parklücke, welche sich vor dem Skoda befand, und stieß gegen den stehenden Pkw. Im Anschluss entfernte sich der Verantwortliche, ohne den Schaden zu regulieren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631-369 2250 entgegen. |kfa

