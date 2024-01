Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den schwarzen Kombi gesehen?

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil sie einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, hat eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag in Rodenbach Sachschaden angerichtet. Wie die 27-jährige Frau berichtete, war sie gegen 17.20 Uhr mit ihrem Opel Corsa in der Hans-Geiger-Straße in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve sei ihr ein schwarzer Kombi entgegengekommen, der teilweise auf ihrer Seite fuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die junge Frau nach rechts aus. Dabei stieß sie jedoch gegen zwei Verkehrszeichen, die am Straßenrand standen. Sowohl der Pkw als auch die Schilder wurden beschädigt. Die 27-Jährige blieb zum Glück unverletzt.

Der Fahrer des schwarzen Kombi setzte unterdessen seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Eine nähere Beschreibung des Fahrzeugs liegt bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell