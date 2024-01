Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegenstände aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Sonntagmorgen ein 38-jähriger Stadtbewohner. Nach seinen Angaben parkte er seinen Mercedes E-Klasse am Samstag, um 20 Uhr in der Spicherer Straße. Am nächsten Morgen, gegen 11 Uhr bemerkte er, dass der Wagen nicht mehr verschlossen war. Der Innenraum war durchwühlt. Bluetooth-Kopfhörer und eine Sonnenbrille fehlten. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Wer hat etwas Verdächtiges in der Spicherer Straße wahrgenommen oder kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

