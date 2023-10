POL-PDLU: (Frankenthal) - Trunkenheitsfahrt

Waldsee (ots) - Am gestrigen Tag zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr, wurden auf der L533 im Bereich des Wohngebietes und des Seniorenheims, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Es kam zu 41 Verstößen. Die Spitzengeschwindigkeit in der dortigen 50er Zone lag bei 81 km/h. Entsprechende Ordungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 495-4209 (oder -0) E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de ...

mehr