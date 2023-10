POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Speyer (ots) - Am 11.10.2023 gegen 05:35 Uhr meldet ein Zeuge einen 39-jährigen Mann, der sich in der Auestraße an einem Fahrzeug zu schaffen macht. An einem Fahrzeug war die Alarmanlage ausgelöst worden. Beim Eintreffen der Beamten stand der Mann vor einem Fahrzeug mit eingeschlagener Windschutzscheibe und geöffneter Motorhaube. Der Mann wurde aufgefordert, sich hinzulegen. Dieser Aufforderung kam er nicht nach und ...

