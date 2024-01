Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreister Diebstahl einer EC-Karte

Kaiserslautern (ots)

Einen dreisten Diebstahl hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag nachträglich gemeldet. Wie der 77-Jährige mitteilte, wurde ihm am 29. Dezember an einem Geldautomat in der Kanalstraße die EC-Karte sozusagen "vor der Nase" gestohlen. Er hatte gegen 10.45 Uhr an dem Automat Bargeld von seinem Konto abgehoben. Als das Gerät die EC-Karte wieder "ausspuckte", griff ein unbekannter Mann zu, schnappte sich die Karte und flüchtete, bevor der Senior etwas dagegen unternehmen konnte.

Ob der Unbekannte zuvor auch schon die Eingabe der PIN beobachtet hatte, ist unklar. Die Sperrung der Karte wurde umgehend veranlasst.

Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass es sich um einen großen Mann mit dunklen Haaren gehandelt hat, der eine unbekannte Sprache benutzte. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |cri

