Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unbekannter stiehlt Schmuck bei Einschleichdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

17. November 2023 | Kreis Stormarn - 15.-16.11.2023 - Lasbek

In der Zeit von Mittwoch 15.11.2023, 17.00 Uhr bis Donnertag 16.11.2023, 08.50 Uhr ist es in der Straße "Steindamm" zu einem sogenannten Einschleichdiebstahl gekommen. Bei dem Tatort handelt es sich um ein Bauernhaus mit mehreren Wohneinheiten, die von der Tenne abgehen.

Bereits am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, traf eine 93-jährige Bewohnerin in ihrem Wohnbereich auf einen ihr unbekannten Mann. Nach Aufforderung verließ dieser sogleich das Wohnobjekt und entfernte sich in unbekannte Richtung. Ein Schaden ist der Seniorin bei dieser Begegnung nicht entstanden.

Der unbekannte Mann war ca. 40 Jahre alt und ungefähr 165 cm groß. Er war dicklich und hatte dunkle, kurze bis halbkurze Haare. Zudem trug er dunkle Bekleidung.

Am Folgetag stellte eine andere Bewohnerin fest, dass ihr Schmuck aus ihrem Wohnbereich entwendet wurde. Eine Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangte der Täter durch eine unverschlossene Hauseingangstür in das Gebäude.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen dieses versuchten und vollendeten Einschleichdiebstahls aufgenommen und fragt: Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Straße "Steindamm" in Lasbek verdächtige Beobachtungen, im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 04102/809-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell