POL-RZ: Dunkle Jahreszeit - Hauptzeit für Einbrecher

Ratzeburg (ots) - 16. November 2023 | Kreis Stormarn - 08.11.2023 - Ammersbek In Ammersbek ist es bereits am 08.11.2023, gegen 12.30 Uhr, zu einem Einschleichdiebstahl in ein als Wohn- und Geschäftshaus genutztes Einfamilienhaus in der Straße "Schäferdresch" gekommen. Eine Mitarbeiterin befand sich im genannten Zeitraum im Obergeschoss des Objektes und bekam nicht ...

mehr