Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Ratzeburg (ots)

15. November 2023 | Kreis Stormarn - 13.11.2023 - Hammoor

Am 14. November 2023 kam es in Hammoor zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 17:40 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus dem Kreis Stormarn mit einem Skoda Fabia die Hauptstraße in Hammoor und wollte nach links in die Bachstraße abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste sie halten. Ein nachfolgender 36-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg war ebenfalls in Richtung Bargteheide mit einem Iveco- Transporter unterwegs. Er übersah das haltende Fahrzeug und fuhr ungebremst gegen den Skoda. Die 49-jährige Skoda- Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 36-jährigen Transporter- Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,0 Promille. Die eingesetzten Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

Der 36-jährige Mann aus dem Kreis Segeberg wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

