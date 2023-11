Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Fahrzeugdiebstahl

Ratzeburg (ots)

14. November 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 13.11.2023 - Gudow

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 13.11.2023 fiel den Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevieres Ratzeburg gegen 11.50 Uhr auf der BAB 24, in Fahrtrichtung Berlin ein grauer Mazda CX3 mit Hamburger Kennzeichen auf, so dass sie beabsichtigten den Pkw und seinen Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei sollte der Mazda gezielt in den Bereich des Rastplatzes Gudow in Richtung Berlin gelotst und dort kontrolliert werden.

Eine Überprüfung ergab, dass an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht waren, die für einen BMW M6 zugelassen sind. Der Mazda CX3 wurde zudem in der Nacht vom 10.11.2023 auf den 11.11.2023 in Oststeinbek entwendet. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeugführer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 43- Jährige aus Osteuropa wurde zunächst vorläufig festgenommen.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Fahrer nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen, da er über einen festen Wohnsitz im EU- Ausland verfügt und kein Haftgrund vorliegt. Die Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts der Hehlerei, der Urkundefälschung und des Führens eines Kfz ohne erforderliche Erlaubnis fortgeführt.

