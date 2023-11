Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Einbrüchen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

14. November 2023 | Kreis Stormarn - 13.11.2023 - Ahrensburg

Gestern (13.11.2023) stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Rehm" in Ahrensburg einen vollendeten Einbruch fest. Die Eigentümer grenzten den möglichen Tatzeitraum am Montag von 13.30 Uhr bis 19.45 Uhr ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Objekt.

Auch in der Straße "Starweg" in Ahrensburg kam es gestern zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Als die Bewohner gegen 18.50 Uhr nach Hause kamen, vernahmen sie eine flüchtende Person aus dem Inneren des Objektes und bemerkten in unmittelbarer Nähe zwei weitere Personen, die umgehend die Flucht ergriffen. Zwischen 17.30 Uhr und 18.50 Uhr verschafften sich die Einbrecher auf unbekannte Weise Zutritt zum Haus.

Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können in beiden Fällen noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat die flüchtenden Personen vom Starweg in Richtung Hagener Allee gesehen? Wer kann Angaben zu einem möglichen benutzen Fahrzeug geben? Des Weiteren ersuchen die Beamten andere Hauseigentümer im Bereich der Tatorte auf mögliche vorhandene Videoaufzeichnungen zu schauen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell