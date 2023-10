Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: In Unterhose ausgesperrt

Mühlhausen (ots)

Am Dienstagabend wurden Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in die Langensalzaer Straße gerufen. Von dort gab es die Meldung, dass im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses eine männliche Person randaliert. Vor Ort trafen die Beamten einen nur mit einer Unterhose bekleideten 43-Jährigen an, der sich versehentlich aussperrte und versuchte wieder in seine Wohnung zu gelangen. Aus polizeilicher Sicht war die Schilderung aufgrund der spärlichen Bekleidung sinnhaft, sein Handeln nachvollziehbar und nicht strafbar. Durch einen befreundeten Mann wurden warme Anziehsachen gereicht und versucht die Mitbewohnerin des um Einlasse begehrenden Mannes zu erreichen.

