Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffitis in der Innenstadt

Nordhausen (ots)

Am Montag wurde die Nordhäuser Polizei über mehrere Graffitis auf einem Schuldgelände in der Wilhelm-Nebelung-Straße informiert. Unbekannte haben in der Zeit von Freitag 16.30 bis Montagmorgen mittels roter Sprühfarbe verschiedene Fassaden und den Boden des Schulhofs beschädigt. Unter anderem wurden verfassungsfeindliche Symboliken aufgebracht.

Bereits am Sonntag wurde festgestellt, dass mittels roter Sprühfarbe eine Hausfassade in der Spiegelstraße beschmiert wurde. Inhaltlich könnten die Graffitis dem oder den selben Tätern zugeordnet werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern und der Tat geben können. Wer hat in dem angegeben Zeitraum Personen beobachtet, die sich auf dem Schulgelände und in der angrenzenden Spiegelstraße aufgehalten haben und die Sprühfarbe an der Fassade aufgebracht haben?

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03631/960 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0257083 (Spiegelstraße)

Aktenzeichen: 0257579 (W.-Nebelung-Str.)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell