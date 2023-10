LPI-NDH: Paletten in Brand gesetzt

Sondershausen (ots) - Von einem Fahrrad, welches vor der Galerie am Schlossberg angeschlossen war, entwendeten am Sonntag unbekannte Anbauteile. Neben den Rädern wurde auch der Sattel entwendet. Bei der Absuche im Nahbereich konnten die Räder aufgefunden werden. Der Sattel blieb indes dennoch verschwunden. Durch Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser wurde eine Diebstahlsanzeige aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

