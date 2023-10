Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Personalzuwachs in der Nordthüringer Polizei

Nordthüringen (ots)

Erfreut über den Zuwachs von 21 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in der Landespolizeiinspektion Nordhausen zeigte sich der Leiter der Behörde. Herr Leitender Polizeidirektor Matthias Bollenbach begrüßte in der Nordthüringer Polizeibehörde die überwiegend aus der Ausbildung und dem Studium stammenden Beamten. Sie werden ab dem Oktober die Dienststellen in den Landkreisen Unstrut-Hainich, Eichsfeld, Kyffhäuserkreis und Nordhausen unterstützen. In einer der ältesten Polizeibehörden Thüringens ist es unabdingbar, dass junge Beamte die Dienststellen verstärken und auch das Personal ersetzen, das in Pension versetzt wurde. Die Verjüngung der Polizeiinspektionen hat zudem auch positive Synergieeffekte, wie das Anwenden neuer Polizeipraktiken, der angepasste Umgang mit den jungen Gesellschaftsgruppen oder das Nutzen neuer Führungs- und Einsatzmittel der Polizei im Rahmen der Digitalisierung. So fällt es in der Regel jungen Beamten leichter, das "Know-how" neumodischer Informationstechnik zu verstehen und effizient anzuwenden.

Viele der Personalzugänge absolvierten im Rahmen von Ausbildung und Studium ihre Praktika in der Nordthüringer Polizei. Daher werden sich die Beamten in den Dienststellen in kürzester Zeit einleben.

Besonders wichtig ist es dem Leiter der Landespolizeiinspektion Nordhausen dem Personal in der Region - ihrer Heimat - ein attraktives Angebot an Dienstposten bereitzustellen. Die Verbundenheit zur Region und kurze Wege zur Arbeit sind positive Effekte in Bezug auf die Personalzufriedenheit.

