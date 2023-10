LPI-NDH: Kollision mit einer Herde Mufflons

Nordhausen (ots) - Am Montag wurde die Nordhäuser Polizei über mehrere Graffitis auf einem Schuldgelände in der Wilhelm-Nebelung-Straße informiert. Unbekannte haben in der Zeit von Freitag 16.30 bis Montagmorgen mittels roter Sprühfarbe verschiedene Fassaden und den Boden des Schulhofs beschädigt. Unter anderem wurden verfassungsfeindliche Symboliken aufgebracht. Bereits am Sonntag wurde festgestellt, dass mittels ...

mehr