Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Harsum (tko) Am 01.10.2023, in der Zeit zwischen 21.05 Uhr und 22.50 Uhr, wurde am Fahrradunterstand am Bahnhof der mit einem Zahlenschloss gesicherte E-Scooter eines 48-jährigen Harsumers entwendet. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell